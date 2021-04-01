ANALİZ - Birleşmiş Millet 71 yıl önce İsrail'in önünü açtı! İşte Siyonist devlet İsrail'in kuruluş hikayesi

Bugün Birleşmiş Milletler'in Kudüs'ün ikiye bölünme planını kabul etmesinin yıl dönümü. Aradan tam 71 yıl geçti, kan ve gözyaşı dinmedi. Felsefesini istila, işgal ve terör üzerine kurmuş bir devlet olan İsrail, yıllarca hazırladığı planı adım adım uyguladı ve bir ulusun üzerinde devlet kuran bir ülke oldu. Peki işgal nasıl başladı? Neler yaşandı? Siyonistlerin Balfour Deklarasyonu ile resmen başlayan Filistin'i işgal planının detayları analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN