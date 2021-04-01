01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Birleşmiş Millet 71 yıl önce İsrail'in önünü açtı! İşte Siyonist devlet İsrail'in kuruluş hikayesi

ANALİZ - Birleşmiş Millet 71 yıl önce İsrail'in önünü açtı! İşte Siyonist devlet İsrail'in kuruluş hikayesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2021 13:41
Bugün Birleşmiş Milletler'in Kudüs'ün ikiye bölünme planını kabul etmesinin yıl dönümü. Aradan tam 71 yıl geçti, kan ve gözyaşı dinmedi. Felsefesini istila, işgal ve terör üzerine kurmuş bir devlet olan İsrail, yıllarca hazırladığı planı adım adım uyguladı ve bir ulusun üzerinde devlet kuran bir ülke oldu. Peki işgal nasıl başladı? Neler yaşandı? Siyonistlerin Balfour Deklarasyonu ile resmen başlayan Filistin'i işgal planının detayları analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siyonist devletin kuruluş hikayesi
Siyonist devletin kuruluş hikayesi
AK Parti'den CHP'ye 1 Nisan göndermeli paylaşım
AK Parti'den CHP'ye 1 Nisan göndermeli paylaşım
Süveyş'te suçlu kim? Zararı kim ödeyecek?
Süveyş'te suçlu kim? Zararı kim ödeyecek?
Mansur Yavaş'ın 2 yıllık karnesi
Mansur Yavaş'ın 2 yıllık karnesi
FETÖ'nün iki kilit ismi yakalandı!
FETÖ'nün iki kilit ismi yakalandı!
4 FETÖ'cü sınırda yakalandı
4 FETÖ'cü sınırda yakalandı
Bakan Koca'ya DSÖ'den davet
Bakan Koca'ya DSÖ'den davet
Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönem!
Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönem!
Ayşenur Arslan rezil oldu!
Ayşenur Arslan rezil oldu!
Ağır hakarete skandal beraat kararı
Ağır hakarete skandal beraat kararı
Türk SİHA'ları bir kez daha ABD basınında
Türk SİHA'ları bir kez daha ABD basınında
CHP'li Karayalçın’dan ''HDP'li ittifak'' çıkışı
CHP'li Karayalçın’dan ''HDP'li ittifak'' çıkışı
Daha Fazla Video Göster