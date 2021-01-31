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ANALİZ - Bir zamanlar hastanelerde rehin dönemi!
Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun SSK Başkanı olduğu dönemde hastanelerle ilgili acı gerçeği, Türkiye'nin rehin hastalarına vurgu yaptı ve "yeni nesle o dönemi hatırlatmalıyız" dedi. İşte o döneme ışık tutan analiz haberi...
Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun SSK Başkanı olduğu dönemde hastanelerle ilgili acı gerçeği, Türkiye'nin rehin hastalarına vurgu yaptı ve "yeni nesle o dönemi hatırlatmalıyız" dedi. İşte o döneme ışık tutan analiz haberi...