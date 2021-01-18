ANALİZ - Bir vesayet hikayesi

Bugünlerde sokak ve darbe çağrıları yeniden gündemde. 27 Mayıs 1960 tarihi, Türkiye Cumhuriyetinin yaşadığı ilk askeri darbe olmuş ve bu olay tarihe kara bir leke olarak geçmişti. Milli iradenin seçtiği Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesinin ardından Türkiye bir ilki daha yaşamış, istikrarsız koalisyon dönemleriyle ülke siyasi ve ekonomik bulanımlara sürüklenmişti. Darbe tehdidi ile Cemal Gürsel'in de cumhurbaşkanı seçildiği o süreç analiz haberimizde...

Bugünlerde sokak ve darbe çağrıları yeniden gündemde. 27 Mayıs 1960 tarihi, Türkiye Cumhuriyetinin yaşadığı ilk askeri darbe olmuş ve bu olay tarihe kara bir leke olarak geçmişti. Milli iradenin seçtiği Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesinin ardından Türkiye bir ilki daha yaşamış, istikrarsız koalisyon dönemleriyle ülke siyasi ve ekonomik bulanımlara sürüklenmişti. Darbe tehdidi ile Cemal Gürsel'in de cumhurbaşkanı seçildiği o süreç analiz haberimizde...