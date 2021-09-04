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ANALİZ - Bir ulusal güvenlik sorunu: Yalan haber

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2021 13:36
Son çeyrek asırda giderek yaygınlaşan ve gündelik hayatımızın önemli bir parçası haline gelen internet teknolojileri, bugün demokrasiler açısından bir tehdit olarak algılanabildikleri bir noktaya geldi. Özellikle kitlelere hızlı yayılan ve etkileyen yalan haberler, büyük sorun oluşturuyor. Peki, asılsız iddialarla gerçekleştirilen bu manipülasyonların önüne nasıl geçilebilir? Detaylar bu konuya ilişkin analiz haberimizde…
Bir ulusal güvenlik sorunu: Yalan haber
Bir ulusal güvenlik sorunu: Yalan haber
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