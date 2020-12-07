Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1997 yılında okuduğu bir şiir nedeniyle yargılanmış 2 sene sonra da hapse mahkum edilmişti. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan'ın görevi de elinden alınmıştı. Tarihe kara bir leke olarak geçen o kararla 4 ay Pınarhisar cezaevinde yattı. O dönem Erdoğan için "artık muhtar bile olamaz" manşetleri atılmıştı. Ancak, tahliyesinden 3 yıl sonra Başbakan, 12 yıl sonra da ilk kez halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı oldu. O günden bugüne ise bir taraftan millete hizmet yolunda yılmadan-yorulmadan çalıştı, bir taraftan da darbelerle, darbecilerle savaştı. İşte o darbe girişimler ve verilen kararlı mücadeleleri anlatan analiz haberimiz.

Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı bağımsızlığı yolunda ödünsüz yürüyüşü... Bir şiirle başladı. Darbeler tek tek alt edildi!

İfade özgürlüğünün sözde kaldığı yıllarda 1997'de bir şiir okudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu ekber, Allahu ekber.' Ziya Gökalp'in 'Asker' şiiri bahane edilerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekle suçlandı.

İki sene sonra da hapse mahkum edildi. Bu onun siyasi hayatına yapılan bir darbeydi.

O dönem Erdoğan için "artık muhtar bile olamaz" manşetleri atılmıştı.

Ancak her şey onun deyimi ile "yeni başlıyordu."

O kararlı, ölçülü, uzlaşmacı bir liderdi, nasıl ki demir her darbeyle daha da sertleşirse Başkan Erdoğan da karşı karşıya kaldığı her zorluktan daha güçlü çıkacaktı. Peki Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca karşı karşıya kaldığı darbeler nelerdi?

Hangi savaşları, nasıl vermişti?

O süreçlerden nasıl çıkmayı başarmıştı.

İlk darbe girişimi 2002'de siyasi yasaklarla yapılmak istendi. Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002'de yasaklı olduğu gerekçesiyle seçimlere sokulmadı.

Partisi iktidara geldi, Plan bozuldu Erdoğan seçildi.

Siyasi yasaklardan 2 yıl sonra dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgenerali Özden Örnek'in yayınlanan günlüklerinde ordunun 2004 yılında darbe hazırlığı yaptığı ama Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün engellediğinin yazıldığı iddia edilmişti.

2003-2007 arasında ise veto yağmuru yaşandı.

Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı döneminde hükümetin birçok uygulama ve atamasını veto etti.

Hükümet çalışamaz duruma geldi.

2006'ya gelindiğinde ise Danıştay saldırısı yaşandı. Avukat Alparsan Aslan, Danıştay'ı bastı bir üyeyi öldürdü.

Hükümete mal edilen saldırının darbe planlarının bir parçası olduğu ortaya çıktı.

27 Nisan'da Genelkurmay "e-muhtıra" yayınlandı. Hükümet sert cevap verdi.

Anayasa Mahkemesi, Meclis'in 367 milletvekili ile toplanmasını isteyerek zorlama bir karar aldı.

Halk sokağa döktürülerek darbe çağrısı yapıldı.

Ancak erken seçime gidildi, kriz aşıldı.

2008'de ise bu kez AK Parti'ye kapatma davası açıldı.

Başörtüsü düzenlemesi yapan AK Parti için yüksek mahkeme, kapatma kararı vermedi.

Ancak ekonomi ağır darbe aldı.

2011'de komuta kademesinde istifalar yaşandı.

Jandarma Genel Komutanı Necdet Özel dışındaki komutanlar emekliliğini istedi.

Bir anda TSK'nın üst kademesi boşaldı.

Planlanan kaos, acil atamalarla bertaraf edildi.

Tarih 19 Ocak 2014'te Suriye giden MİT tırları durduruldu.

Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde savaş suçu ile yargılanmasının önü açılmak istendi.

Suriye'deki Türkmenlere giden devlete ait tırlar, terör örgütü DEAŞ'a silah desteği diye servis edildi.

Başkan Erdoğan hedef konularak Türkiye'ye ağır bir darbe indirilmek istendi.

2013'te Gezi kalkışması yaşandı.

Taksim Gezi Parkı'nda başlayan çevreci eylem, birden hükümet karşıtı bir kalkışmaya dönüştü.

Taksim'de başlayan gösteriler tüm yurda yayıldı.

Eylemcilerin asıl niyeti daha sonra ortaya çıktı.

AK Parti iktidarının uygulamaya koyduğu projelerden vazgeçilmesi istendi.

Erdoğan'ın kararlı duruşu, darbe girişimini engelledi.

ERDOĞAN'SIZ BİR AK PARTİ

Terör örgütü FETÖ'ye bağlı paralel yapı, darbe girişimine en açık şekilde 17-25 Aralık tarihlerinde girişti.

Yargı ve emniyet içindeki paralel yapılar, Erdoğan'sız bir AK Parti için 17 Aralık'ta 'yolsuzluk' kisvesi altında yargı darbesi yapmaya kalkıştı.

Bu girişim de bertaraf edildi.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE KARANLIK GECESİ: 15 TEMMUZ

15 Temmuz ise Türkiye'nin en uzun ve en karanlık gecesi olarak tarihe geçti.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşının emri ile devlet içinde yapılananlar, milletin tankını ,silahını millete çevirdi.

İhanetin en alçakcasını yaptı, canlar almak için can attı hainler ama elinde bayrak olanlar, elinde silah olanların karşısına dikildi.

Başkan Erdoğan liderliğinde cuntacılara gecik verilmedi, milli iradeye sahip çıkıldı.