ANALİZ - Başkan Erdoğan İsrail'e sert çıktı: Mazlumlarla uğraşma! |VİDEO

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerini 'dünyanın en ahlaklı ordusu' olarak tanımladı. Oysa Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet defalarca kameralara yansıdı. İşte yaşananları o insanlık dışı görüntüleri tüm çıplaklığıyla ortaya seren analiz haberimiz... Öte yandan her defasında İsrail'in zulmünde tepki gösteren Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada. senin dünyada sevenin yok sevenin. BM'den aldığın yanıt da ortada. Nükleer silahım var diye attığın hava da ortada. Şunu bileceksin mazlumla uğraşma." diyerek tepki göstermişti.

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, anneler,, babalar...

Onlar yıllardır işgal altında, İsrail askerlerinin zulmüyle yaşayanlar...

İsrail askerlerinin hedefi olmaktan kurtulamayanlar...

Ülkede sivillere yönelik katliam dinmek bilmiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise insanlık dışı saldırıları 'başarı' olarak görüyor. Hatta İsrail ordusunu 'dünyanın en ahlaklı ordusu' olarak tanımlayacak kadar ileri gidiyor.

Oysa Netanyahu'nun söylemlerinin aksine, dünya yıllardır Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamalara ve şiddete tanıklık ediyor.

Bir aktivist yanındaki İsrail askerlerine "Kibiri görüyor musunuz? Oldukça kibirli. Onlar ırkçılar. Bu iğrenç. Gerçekten kendinizden utanmalısınız. Başkasının topraklarını işgal ederek ne yapıyorsunuz? uyan dünya!" sözlerini haykırdı.

2015'te çekilen görüntüler ise İsrail askerinin 'ahlakını' ortaya koymaya yetiyor.

Kolu alçılı bir çocuk... Bir İsrail askeri tarafından sıkıştırılmış, çaresizlik içerisinde kurtarılmayı bekliyor.

Askerler o savunmasız çocuğu gözaltına almaya çalışıyor.. O anlarda kameralar da kayıtta...

Çocuğu kurtarmaya çalışanlar arasında Filistinli cesur kız olarak bilinen Ahed Temimi de var.

İşgalci İsrail askerleri, çocuğu kurtarmaya çalışan kadınlara karşı, gaz bombası ve plastik mermi kullanıyor.

Bu İsrail askerinin çocuklara uyguladığı ilk şiddet vakası değil.

Dünya, Gazze'de sahilde oynarken öldürülen çocukları hala unutmadı.

İsrail bombardımanından kaçmaya çalışan Filistinli çocuklar vuruldu.

BAŞKAN ERDOĞAN İSRAİL'E SERT TEPKİ: MAZLUMLA UĞRAŞMA!

Başkan Erdoğan, "Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada. senin dünyada sevenin yok sevenin. BM'den aldığın yanıt da ortada. Nükleer silahım var diye attığın hava da ortada. Şunu bileceksin mazlumla uğraşma. Bizimle uğraşma! Dürüst olmadığın sürece bizden olumlu bir kelam bekleme!" diyerek tepki göstermişti.