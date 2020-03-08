ANALİZ - AK Parti'den kadınlara büyük destek |Video

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü... Türkiye'de kadınlar toplumda son 18 yılda daha önce hiç olmadığı kadar yer edindi. Bunun temelinde AK Parti'nin kadınların statüsüne yönelik olarak atttığı ciddi adımlar vardı. Kadınlara yönelik devrim biteliğinde anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan başörtüsü yasağı tarihe gömüldü. Kadına yönelik şiddet, kadın-erkek eşitliği, kadın istihdamının arttırılması gibi birçok konuda reform niteliğinde mesafeler katedildi. O süreç analiz haberimizde...