ANALİZ - AK Parti'den kadınlara büyük destek | 5 Aralık Kadın Hakları Günü

Bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü... Türkiye'de kadınlar toplumda son 18 yılda daha önce hiç olmadığı kadar yer edindi. Bunun temelinde, kadınların statüsüne yönelik olarak atılan ciddi adımlar vardı. Son 17 yılda kadınlara yönelik devrim niteliğinde anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan başörtü yasağı tarihe gömüldü. Kadına yönelik şiddet, kadın-erkek eşitliği, kadın istihdamının artırılması gibi bir çok konuda önemli mesafeler katedildi. İşte o süreçleri anlatan özel analiz haberimiz...

Dünya dönmeye hz. adem ve hz. havva ile başladı.

Havva eş oldu, ana oldu, ata oldu.

Cesareti, kahramanlığı, azmi, vefası ve fedakarlığıyla kadın hep kutsal sayıldı.

Öyle ki cennet anaların ayaklarının altına serildi.

Milli mücadelede Halide Edipler, Şerife bacılar ve daha yüzlercesi imrendirdi kendini...

Başları dik, alınları açık, vatan savunmasına en ön safı erkeklerle paylaştılar.

Sadece savaşmadılar, okudular, öğrendiler, öğrettiler...

Tıpkı kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi kadınların hayattaki rolü tartışılmaz.

Onları her alanda ileri bir seviyeye taşımak ise çabaların merkezinde...

Bunun için Osmanlı'da başlayan kadın haklaları mücadelesi Cumhuriyet döneminde devam etti.

Ancak en büyük kazanımlar son 18 yılda elde edildi.

AK Parti "kadınlar siyasetin öznesidir" dedi ve kadınların statüsüne yönelik reform niteliğinde adımlar attı.

Tüm bunlar yapılırken kadın, anne kimliğinden koparılmadı.

Hedef özgüveni yüksek, cesur, eğitimli kadınların, ekonomiden siyasete her alanda sayılarının artmasıydı.

Bu nedenle kadınlara yönelik anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirildi.

2003'te Aile Mahkemeleri kuruldu. Aile içi problemlerin, evli hakimler tarafından ihtisas mahkemelerinde görülmesini sağlandı.

İş Kanunu'nda yapılan düzenleme ile "eşit işe eşit ücret" ilkesi kabul edildi. 2010'da Anayasa'ya "pozitif ayrımcılık" ilkesi getirildi.

Töre cinayetleri faillerinin en yüksek cezayı alması sağlandı.

Kadına yönelik şiddete "sıfır tolerans" diyerek yola çıktı AK Parti....

Aile içi şiddet gören kadınların şikayetiyle, eşin evden uzaklaştırılmasına ve bunun ivedilikle savcılık aracılığıyla polise intikali sağlandı.

Bu suçların cezaları önemli oranda arttırıldı.

Bu davaların kamu davası olarak görülmesi, yani şikayet geri alınsa da düşme-mesi sağlandı.

Kadınlar her türlü tehlikeden uzak tutulsun diye konukevleri açıldı.

Burada şiddete maruz kalan kadınlar, meslek edindirme kurslarına yönlendirildi.

Sanatsal, sosyal, sportif faaliyetlere katılımları sağlandı.

Son 18 yılda siyasette kadın temsiline oldukça önem verildi.

2000'li yılların öncesinde ortalama yüzde 2'nin altında olan siyasette kadın temsil oranı 2002 seçimlerinden

sonraki 18 yıl içinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı.

Yerel yönetimlerde de kadın temsili arttı...

Kadınların senelerce maruz kaldığı ayrımcılık ortadan kaldırıldı.

Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan başörtü yasağı tarihe gömüldü.

Devrim niteliğindeki kararla kadınlar ilk kez kılık kıyafetinden dolayı hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan bakan, milletvekili,

doktor, öğretmen, polis ve subay olma hakkına kavuştu.

Tarihler 2013'ü gösterdiğinde bir ilk yaşandı...

Meclis Genel Kurulu'nda ilk kez başörtülü milletvekilleri yerini aldı.

Ayrımcılığa son verilen bir alan da eğitimdi...

Kız çocukları ve kadınlar için hayat boyu eğitim olanakları artırıldı.

Projeler, kampanyalar birbirini izledi. "Haydi kızlar okula" ve "ana kız okuldayız" en çok ses getirenleriydi.

AK Parti'nin en önemli misyonlarından biri kadın istihdamını artırmaktı.

Kadınlar iş hayatı ve aile arasında tercih yapmasın diye esnek çalışma saatleri getirildi.

Her aileye birinci çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, sonraki her çocukta 600 TL doğum yardımı verilmeye başlandı.

Organize sanayi bölgelerinde kreşler açıldı.

Doğum sonrasında yarı zamanlı çalışma hakkı, ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik, torununa bakan büyükannelere

teşvik parası öne çıkan çalışmalar arasında...

Ttüm bu düzenlemeler yapılırken aile bütçesine katkıda bulunan kadınlar da unutulmadı.

Evde tarhana yapan, örgü ören, kilim dokuyan ve bunların ticaretini yapan ev kadınlarının internet üzerindeki satışları

vergi muafiyeti kapsamına alındı. Ayrıca emeklilik hakkı getirildi.

Ancak hükümet tüm bunlarla yetinmemekte kararlı...

Bu nedenle ilk kez "kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı" hazırlandı.

2018-2023 dönemini kapsayan belge ile kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesine yönelik yeni önlemler belirlendi.