07 Ocak 2022, Cuma
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ANALİZ-AK Parti öncesi Türkiye: Vesayetler Ülkesi
Türkiye yirmi yıl öncesine kadar adeta vesayetler ülkesiydi. Devlet yönetimini sürekli müdahil olan ordu ve bürokratik oligarşi, Türkiye’nin onlarca yıldır kendi potansiyeline ulaşmasına engel oldu. Göreve gelir gelmez vesayet odaklarının hedefi olan Başkan Erdoğan’ın vesayet rejimi ile olan mücadelesini kısaca bir hatırlayalım.