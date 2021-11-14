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ANALİZ - Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin 77. yılı | Topraklarından zulümle sürüldüler

A Haber
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Giriş: 14.11.2021 13:01
Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te Sovyetler Birliği yönetimi tarafından yaşadıkları yerden sürülmesinin üzerinden 77 yıl geçti. Stalin tarafından bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesinden sürgün edilen Türklerden binlerce kişi hayatını kaybetti. İşte o acı dolu günlerde yaşananları şahitleri anlattı.
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