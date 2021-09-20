ANALİZ - AFAD, Kızılay ve Diyanet neden hedefte?

AFAD, Kızılay ve diyanet işleri başkanlığı. Onlar, her yaşanan felakette sahada, vatandaşın yanında. Her felakette elleri vatandaşın üzerinde, gecelerini gündüze katıp halkla el ele, birlikte daha güçlü ayağa kalkıyorlar. Ancak, meyve veren ağacın taşlanması misali sürekli hedefteler. Peki, onları kim neden hedef gösteriyor? Hedef gösterenler neyi amaçlıyor? Analiz haberimizde izliyoruz.