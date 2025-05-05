Analiz| ABD’de evrensel vicdanın susturulma çabası...

Son aylarda ABD’de insanlığın en temel refleksi olan adalet duygusunun sistematik biçimde bastırılmaya çalışıldığına tanıklık ediyoruz. Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle sınır dışı edilen akademisyenler ve üniversite öğrencileri meselesi sadece siyasi bir konu değil; aynı zamanda evrensel vicdanın da susturulma çabası. Düşünün ki bir üniversite öğrencisisiniz… Savaşta çocuklar ölüyor, hastaneler bombalanıyor, binlerce insan yerinden ediliyor. Siz bu adaletsizliğe karşı bir pankart açıyor, barış talebiyle bir yürüyüşe katılıyorsunuz. Sonra ne oluyor? "Üniversite güvenliğini tehdit etmek" gibi gerekçelerle suçlanıyor, okuldan atılıyor, hatta sınır dışı ediliyorsunuz. İşte A Haber Araştırma ve Planlama Servisi'nin hazırladığı bu analiz, Amerika’daki üniversitelerde yaşanan baskı sürecini gözler önüne seriyor. Barış talebini dile getiren seslerin nasıl bastırıldığını ve evrensel insan haklarının nasıl görmezden gelindiğini detaylarıyla ortaya koyuyor.

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