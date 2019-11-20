ANALİZ - ABD Yunanistan'da ne yapmak istiyor? Hedef Türkiye mi?

Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasından son dönemlerde dikkat çeken bir yakınlaşma var. Bu yakınlaşma özellikle askeri alanda yaşanıyor. Yunan askeri üslerdeki hareketlilikte hedefin hangi ülke olduğu merak konusu. Elbette ilk olarak Türkiye'nin adı akla geliyor. Bu işbirliğinin ardında yatan sebebin, Türkiye'nin Akdeniz başta olmak üzere bölgesinde artan etkisi olarak gösteriliyor. Acaba bu ne kadar doğru?