ANALİZ - ABD ve İsrail'in gizli anlaşması deşifre oldu |Video

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İşgaller, katliamlar, çatışmalar, kan, gözyaşı ve yoksulluk...
Dünya barışı için büyük bir tehdit olan terör, günümüzün en ciddi sorunlarından biri ve bu baş belası sorunla Türkiye uzun yıllar uğraşmak zorunda kaldı! PKK, YPG, PYD, DEAŞ, DHKP-C ve daha nicesi... Alfabede harf bırakmayan farklı ideolojik görüşteki birçok yapı, ülkenin ve milletin başına musallat edildi. Birden fazla cephede, birden fazla terör örgütüyle mücadele etmek zorunda bırakıldı Türkiye...
Hep bir terör sorunu oldu Türkiye'nin... Irak ve Suriye'deki devlet otoritesinin çöktüğü dönemlerde ise kronik bir sorun haline geldi terör...
Seksenlerin başında saldırılara başlayan PKK, 1991 Körfez Savaşı sonrası daha da güçlendi.
Buna karşı alınan güvenlik tedbirleri, Türkiye'de terörü yönetilebilir bir düzeye getirse de 2003 yılında ikinci bir dalga geldi.
Irak savaşıyla tekrar güç kazandı terör... 2011 yılından bu yana da Suriye'deki boşluğu kullanan PKK-YPG Amerikan desteğiyle beraber
kendini gücünün zirvesinde hisseder hale geldi.
Terör örgütleri, faaliyetlerini devam ettirebilmek için süreklilik arz eden finans kaynaklarına ihtiyaç duyar... Çünkü tüm mevcudiyetleri buna bağlı...
Aidat ve bağışlar, dernekler, dış kaynaklı fonlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, organ ticareti ve petrol...
İşte tüm bunlar, terör örgütü YPG'ye hayat veren finansal kaynaklar...
AMERİKAN 1934 YILINDAKİ HARİTAYI UYGULAMANIN PEŞİNDE
Terör örgütü YPG'yi Suriye'de petrol bekçisi yapan Amerika,1934 yılında çizilen petrol sömürü haritasını da uygulamaya koymak için devrede...
Terör örgütü YPG, bir yandan uyuşturucu bağımlısı yaptığı gençleri eylemlerinde kullanıyor diğer yandan uyuşturucu satışından sağladığı gelirle silah temin edip, terör eylemlerine devam ediyor... Masum insanları acımadan katleden terör örgütü YPG, bir organ mafyası gibi çalışıyor aynı zamanda... Terör eylemlerini finanse edebilmek için her türlü kirli hesabın içinde olan PKK-YPG, Avrupa'daki binlerce Kürt üzerinde de
baskı kurmuş durumda...
Batılı ülkeler tarafından desteklenen, kim para verirse onun için terör taşeronluğu yapan, istihbarat örgütlerinin paralı tetikçisi olan
bir terör örgütü PKK-YPG... Gerçi gelir kaynaklarına bakınca uluslararası terör şirketi de denilebilir aslında...
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