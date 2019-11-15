ANALİZ - ABD ve İsrail'in gizli anlaşması deşifre oldu |Video

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşla beraber bölgede görünür aktörlerden biri haline geldi. İşgal ettiği bölgelerde mazlum halka zulmeden bu terör örgütü, petrolden uyuşturucu ve organ ticaretine kadar birçok alanda kirli bir para trafiğini de yürütüyor. Peki terör örgütü YPG'nin başlıca finans kaynakları neler? Terör örgütlerini maşa olarak kullanan küresel güçlerin Suriye ve Irak'taki planı ne? ABD ve İsrail'in gizli anlaşması nasıl deşifre oldu? İşte tüm bu soruların yanıt bulduğu özel olarak hazırladığımız analiz haberimiz...

İşgaller, katliamlar, çatışmalar, kan, gözyaşı ve yoksulluk...

Dünya barışı için büyük bir tehdit olan terör, günümüzün en ciddi sorunlarından biri ve bu baş belası sorunla Türkiye uzun yıllar uğraşmak zorunda kaldı! PKK, YPG, PYD, DEAŞ, DHKP-C ve daha nicesi... Alfabede harf bırakmayan farklı ideolojik görüşteki birçok yapı, ülkenin ve milletin başına musallat edildi. Birden fazla cephede, birden fazla terör örgütüyle mücadele etmek zorunda bırakıldı Türkiye...

Hep bir terör sorunu oldu Türkiye'nin... Irak ve Suriye'deki devlet otoritesinin çöktüğü dönemlerde ise kronik bir sorun haline geldi terör...

Seksenlerin başında saldırılara başlayan PKK, 1991 Körfez Savaşı sonrası daha da güçlendi.

Buna karşı alınan güvenlik tedbirleri, Türkiye'de terörü yönetilebilir bir düzeye getirse de 2003 yılında ikinci bir dalga geldi.

Irak savaşıyla tekrar güç kazandı terör... 2011 yılından bu yana da Suriye'deki boşluğu kullanan PKK-YPG Amerikan desteğiyle beraber

kendini gücünün zirvesinde hisseder hale geldi.

Terör örgütleri, faaliyetlerini devam ettirebilmek için süreklilik arz eden finans kaynaklarına ihtiyaç duyar... Çünkü tüm mevcudiyetleri buna bağlı...

Aidat ve bağışlar, dernekler, dış kaynaklı fonlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, organ ticareti ve petrol...

İşte tüm bunlar, terör örgütü YPG'ye hayat veren finansal kaynaklar...

AMERİKAN 1934 YILINDAKİ HARİTAYI UYGULAMANIN PEŞİNDE

Terör örgütü YPG'yi Suriye'de petrol bekçisi yapan Amerika,1934 yılında çizilen petrol sömürü haritasını da uygulamaya koymak için devrede...

Terör örgütü YPG, bir yandan uyuşturucu bağımlısı yaptığı gençleri eylemlerinde kullanıyor diğer yandan uyuşturucu satışından sağladığı gelirle silah temin edip, terör eylemlerine devam ediyor... Masum insanları acımadan katleden terör örgütü YPG, bir organ mafyası gibi çalışıyor aynı zamanda... Terör eylemlerini finanse edebilmek için her türlü kirli hesabın içinde olan PKK-YPG, Avrupa'daki binlerce Kürt üzerinde de

baskı kurmuş durumda...

Batılı ülkeler tarafından desteklenen, kim para verirse onun için terör taşeronluğu yapan, istihbarat örgütlerinin paralı tetikçisi olan

bir terör örgütü PKK-YPG... Gerçi gelir kaynaklarına bakınca uluslararası terör şirketi de denilebilir aslında...