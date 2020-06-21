ANALİZ - ABD ve İsrail'İn Filistin'deki planları ne? |Video

İsrail Filistin işgalindeki son darbesini indirmek için sırtlanlar gibi pusuda bekliyor. ABD'nin de desteği ile Netanyahu ilhak planı için girişimlerini sürdürüyor. Eğer başarılı olursa Filistin'e son ve en ağır darbe vurulmuş olacak. İslam aleminin kalbine acısı dünya tarihi boyunca geçmeyecek hançer saplanacak. Peki İsrail neden acele ediyor? Amaç ne? Detaylar analiz haberimizde.

İsrail Filistin işgalindeki son darbesini indirmek için sırtlanlar gibi pusuda bekliyor. ABD'nin de desteği ile Netanyahu ilhak planı için girişimlerini sürdürüyor. Eğer başarılı olursa Filistin'e son ve en ağır darbe vurulmuş olacak. İslam aleminin kalbine acısı dünya tarihi boyunca geçmeyecek hançer saplanacak. Peki İsrail neden acele ediyor? Amaç ne? Detaylar analiz haberimizde.