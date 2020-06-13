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ANALİZ - ABD tarihinin kanlı mirası: Irkçılık! |Video

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Giriş: 13.06.2020 12:41
Güncelleme:13.06.2020 13:30
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar korkutucu boyutlara ulaştı. Yüz binlerce insanın sokaklarda polisle çatıştığı ülkede şehirler yakılıp yıkıldı; polis araçları ateşe verildi. Birçok eyalette ulusal muhafız birlikleri sokağa inerken 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki 2020 Amerikası'nda siyahilere neden ayrımcılık uygulanıyor? Dünyanın en ileri demokrasisi iddiasındaki ABD'de ırkçılığın kökleri neden kurutulamıyor? Tüm bu soruların yanıtı 'ABD tarhinin kanlı mirası ırkçılık' isimli analiz haberimizde...
ABD tarihinin kanlı mirası: Irkçılık!
ABD tarihinin kanlı mirası: Irkçılık!
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