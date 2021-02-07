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ANALİZ - ABD ile dünden bugüne ne değişti?

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Giriş: 07.02.2021 10:46
Güncelleme:07.02.2021 11:01
Türkiye son yıllarda savunma sanayinde yaptığı milli hamleler ve yeni güvenlik stratejisi ile uluslararası alanda göz kamaştırıyor. Ancak dün olduğu gibi bugün de Türkiye'yi engelleme çabaları devam ediyor. Örneğin müttefik ülke ABD Kıbrıs Barış Harekatının ardından Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı. Bugün de ABD yaptırım kartını yine masaya sürüyor. Konunun arka planı analiz haberimizde... Türkiye son yıllarda savunma sanayinde yaptığı milli hamleler ve yeni güvenlik stratejisi ile uluslararası alanda göz kamaştırıyor. Ancak dün olduğu gibi bugün de Türkiye'yi engelleme çabaları devam ediyor. Örneğin müttefik ülke ABD Kıbrıs Barış Harekatının ardından Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı. Bugün de ABD yaptırım kartını yine masaya sürüyor. Konunun arka planı analiz haberimizde...
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