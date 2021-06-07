ANALİZ - ABD dünyayı Echelon ile gözetliyor

Dünya 21. yüzyılın en büyük telekulak skandalı ile çalkalanıyor. ABD'nin, başta Almanya olmak üzere 120 ülkeyi dinlediği ortaya çıktı. Peki gelişen teknolojiye ve alınan önlemlere rağmen CIA bu kadar geniş bir coğrafyayı nasıl dinliyor? ABD'nin dünyadan sır gibi sakladığı derin kulağı 'Echelon Sistemi' nasıl çalışıyor? İşte filmlere konu olan amerikan istihbarat ağı 'Echelon'un çarpıcı hikayesi...

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