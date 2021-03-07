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ANALİZ A HABER | CHP’nin merhum Necmettin Erbakan sevgisi ne kadar samimi?

A Haber
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Giriş: 07.03.2021 20:38
Güncelleme:07.03.2021 20:39
Eski Başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden tam 10 yıl geçti. Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde merhum Erbakan’ı anma programları düzenlendi. Saadet Partisi'nin Ankara’da düzenlediği anma programı ise bir hayli ilginçti. 28 Şubat sürecinde merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ı devirmek için askeri cunta ile işbirliği yapan CHP zihniyeti, yıllar sonra Erbakan’a methiyeler diziyordu. İşte olayın perde arkasını anlatan A Haber’in analiz haberi…

Eski Başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden tam 10 yıl geçti.

Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde merhum Erbakan'ı anma programları düzenlendi.

Saadet Partisi'nin Ankara'da düzenlediği anma programı ise bir hayli ilginçti.

28 Şubat sürecinde merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı devirmek için askeri cunta ile işbirliği yapan CHP zihniyeti, yıllar sonra Erbakan'a methiyeler diziyordu.

İşte olayın perde arkasını anlatan A Haber'in analiz haberi…

Sadık Albayraktan Erbakan anıları... SADIK ALBAYRAK'TAN ERBAKAN ANILARI...
Başkan Erdoğandan Erbakan sözleri... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ERBAKAN SÖZLERİ...
Necmettin Erbakan vefatının 10uncu yılında anılıyor NECMETTİN ERBAKAN VEFATININ 10'UNCU YILINDA ANILIYOR

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