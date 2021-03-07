ANALİZ A HABER | CHP’nin merhum Necmettin Erbakan sevgisi ne kadar samimi?

Eski Başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden tam 10 yıl geçti. Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde merhum Erbakan’ı anma programları düzenlendi. Saadet Partisi'nin Ankara’da düzenlediği anma programı ise bir hayli ilginçti. 28 Şubat sürecinde merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ı devirmek için askeri cunta ile işbirliği yapan CHP zihniyeti, yıllar sonra Erbakan’a methiyeler diziyordu. İşte olayın perde arkasını anlatan A Haber’in analiz haberi…

Eski Başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden tam 10 yıl geçti.

Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde merhum Erbakan'ı anma programları düzenlendi.

Saadet Partisi'nin Ankara'da düzenlediği anma programı ise bir hayli ilginçti.

28 Şubat sürecinde merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı devirmek için askeri cunta ile işbirliği yapan CHP zihniyeti, yıllar sonra Erbakan'a methiyeler diziyordu.

İşte olayın perde arkasını anlatan A Haber'in analiz haberi…