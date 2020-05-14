ANALİZ - 70 yıl önce bugün bir devir kökten değişti |Video

Hile ve usulsüzlüklerin damga vurduğu 1946 yılındaki ilk çok partili seçimin kazananı CHP olmuştu. 70 yıl önce bugün, 14 mayıs 1950 yılındaki seçimler ise Türkiye ve esasen Orta Doğu demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktası oldu... CHP'nin baskısından kurtulan halk ile Demokrat Parti'nin sandık buluşması ülkeyi 27 yıldır yöneten zihniyeti değiştirdi. Detaylar ''Yeter söz milletindir'' afişinin sembol olduğu 1950 genel seçimlerini yakından irdelediğimiz analiz haberimizde...

Hile ve usulsüzlüklerin damga vurduğu 1946 yılındaki ilk çok partili seçimin kazananı CHP olmuştu. 70 yıl önce bugün, 14 mayıs 1950 yılındaki seçimler ise Türkiye ve esasen Orta Doğu demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktası oldu... CHP'nin baskısından kurtulan halk ile Demokrat Parti'nin sandık buluşması ülkeyi 27 yıldır yöneten zihniyeti değiştirdi. Detaylar ''Yeter söz milletindir'' afişinin sembol olduğu 1950 genel seçimlerini yakından irdelediğimiz analiz haberimizde...