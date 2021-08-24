25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - 24 Ağustos2016... 'Fırat Kalkanı Harekatı' | Türkiye 'Kuşatma Planı'na nasıl neşter vurdu

ANALİZ - 24 Ağustos2016... 'Fırat Kalkanı Harekatı' | Türkiye 'Kuşatma Planı'na nasıl neşter vurdu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2021 20:43
Tarih 24 Ağustos 2016... Türkiye, bu tarihte kritik bir karar verdi. Ve "ülkeyi terör ablukasına alma planına" karşı Fırat Kalkanı harekatını başlattı. Peki, Fırat kalkanı harekatının 5. Yıl dönümünde, zafere giden yolda neler yaşandı? Sorunun yanıtı A Haber araştırma planlama servisi şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Analiz haberimizde izliyoruz.
Demirtaş’tan ortak aday iması
Demirtaş'tan "ortak aday" iması
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
ANALİZ - 24 Ağustos2016... ’Fırat Kalkanı Harekatı’
ANALİZ - 24 Ağustos2016... 'Fırat Kalkanı Harekatı'
CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü!
CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü!
Gazi ve şehit yakınlarından CHP’ye tepki
Gazi ve şehit yakınlarından CHP’ye tepki
CHP’li İBB’nin kararına esnaftan sert tepki
CHP'li İBB'nin kararına esnaftan sert tepki
İstanbul İkitelli’de korkutan olay! Bina bir anda çöktü!
İstanbul İkitelli'de korkutan olay! Bina bir anda çöktü!
PKK Kazdağları’nı 17 gün önce hedef göstermişti
PKK Kazdağları'nı 17 gün önce hedef göstermişti
BBC özür diledi ama CHP ikna olmadı!
BBC özür diledi ama CHP ikna olmadı!
İstanbul İkitelli’de bina çöktü!
İstanbul İkitelli'de bina çöktü!
Kılıçdaroğlu İsrail ile seçim konuştu!
Kılıçdaroğlu İsrail ile seçim konuştu!
Daha Fazla Video Göster