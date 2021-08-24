ANALİZ - 24 Ağustos2016... 'Fırat Kalkanı Harekatı' | Türkiye 'Kuşatma Planı'na nasıl neşter vurdu

Tarih 24 Ağustos 2016... Türkiye, bu tarihte kritik bir karar verdi. Ve "ülkeyi terör ablukasına alma planına" karşı Fırat Kalkanı harekatını başlattı. Peki, Fırat kalkanı harekatının 5. Yıl dönümünde, zafere giden yolda neler yaşandı? Sorunun yanıtı A Haber araştırma planlama servisi şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Analiz haberimizde izliyoruz.