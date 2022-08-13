13 Ağustos 2022, Cumartesi
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ANALİZ - 2023’e giden süreçte planlı provokasyon dalgası! Kaos planını kimler, neden devreye soktu?
2023'te kritik bir cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor Türkiye. Ancak görünen o ki, gayri nizami savaş unsurları da harekete geçmiş durumda. Öyle ki eski Türkiye'de sergiledikleri provokasyonları bugün de bir bir sürüyorlar sahneye. Peki amaç ne? Detaylar analiz haberimizde...