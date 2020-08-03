ANALİZ - 1993, 2003, 2013 ve 2023 terör örgütlerinin hedefinde Türkiye vardı

Türkiye her 10 yılda bir büyük sansasyonel terör eylemleriyle hizaya getirilmek istendi. 1993, 2003, 2013 yıllarında yaşanan o kalleş saldırıların ardındaki kirli eller neler hedefledi? PKK, DHKPC, El-Kaide, DEAŞ ve FETÖ tüm bu terör örgütleri Türkiye'ye karşı bir oldu, kalleş tuzaklarla saldırdı.Türkiye'nin son çeyrek yüz yılında yaşanan o terör eylemlerinin ardındaki kirli emelleri anlatan özel analiz haberimiz...