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ANALİZ - 1993, 2003, 2013 ve 2023 terör örgütlerinin hedefinde Türkiye vardı

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Giriş: 03.08.2020 16:17
Güncelleme:03.08.2020 16:50
Türkiye her 10 yılda bir büyük sansasyonel terör eylemleriyle hizaya getirilmek istendi. 1993, 2003, 2013 yıllarında yaşanan o kalleş saldırıların ardındaki kirli eller neler hedefledi? PKK, DHKPC, El-Kaide, DEAŞ ve FETÖ tüm bu terör örgütleri Türkiye'ye karşı bir oldu, kalleş tuzaklarla saldırdı.Türkiye'nin son çeyrek yüz yılında yaşanan o terör eylemlerinin ardındaki kirli emelleri anlatan özel analiz haberimiz...
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