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ANALİZ - 1920'den 2020'ye 100 yıllık destansı mücadelenin özeti: İyi ki doğdun Türkiye |Video
Gazi Meclis 100. yaşını yeni tip koronavirüs salgının gölgesinde kutluyor. 23 Nisan 1920'de dualarla açılan Meclis, Kurtuluş Savaşı'nda bugüne ne gibi mücadeleler verdi. Tek partili dönemden demokrasiye geçişe... Darbelerden ve 2000'li yılların Türkiye'sinde yaşananlara uzanan 100. yılın öyküsünün anlatıldığı özel analiz haberimiz...
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