ANALİZ - 13 şehidimizin katili kim? Gara'daki katliamın perde arkasında kimler var?

Hain terör örgütü PKK, yıllarca Gara'daki mağarada alıkoyduğu 13 sivil ve masum vatandaşımızı başlarından vurarak katletti. Tıpkı bir diğer terör şebekesi DEAŞ gibi... Silahsız masum 13 insanımızı, kafalarına kurşun sıkarak öldüren ve öldürtenler ortadayken, başta ana muhalefet olmak üzere, diğer partiler ve birçok kesim, yaptıkları açıklamalarda PKK terör örgütünün adını ağzına almadı. Yetmezmiş gibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "13 şehidin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır" dedi. Bu sözler, terör örgütüne verilen cesareti bir kez daha gözler önüne serdi. Peki o halde, 13 masum şehidimizin katili kim? Bu sorunun yanıtı özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde bulabilirsiniz.

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