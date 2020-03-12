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12.03.2020

ANALİZ -12 Mart muhtırasının 49.yılı! 12 mart muhtırası nasıl verildi? İşte muhtıraya giden süreçte yaşananlar |Video

Bundan tam 49 yıl önce Türkiye emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşen ilk darbeyle tanıştı. 12 Mart muhtırasına giden süreçte neler yaşandı? 49 yıl önce bugün muhtıra nasıl verildi? Detaylar analiz haberimizde...
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