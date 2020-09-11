ANALİZ - 11 Eylül saldırısının 19. yılı! 11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?

Bugün dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan 11 Eylül saldırılarının 19. yılı… 11 Eylül saldırıları ve sonuçları nelerdi? Neler oldu? Dünyanın seyrini değiştiren olaydan sonra neler yaşandı? 11 Eylül sonrası Orta Doğu’da neler değişti? Detaylar analiz haberimizde…

Bugün dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan 11 Eylül saldırılarının 19. yılı… 11 Eylül saldırıları ve sonuçları nelerdi? Neler oldu? Dünyanın seyrini değiştiren olaydan sonra neler yaşandı? 11 Eylül sonrası Orta Doğu'da neler değişti? Detaylar analiz haberimizde…