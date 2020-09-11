11 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - 11 Eylül saldırısının 19. yılı! 11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?

ANALİZ - 11 Eylül saldırısının 19. yılı! 11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2020 13:06
Güncelleme:11.09.2020 13:06
Bugün dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan 11 Eylül saldırılarının 19. yılı… 11 Eylül saldırıları ve sonuçları nelerdi? Neler oldu? Dünyanın seyrini değiştiren olaydan sonra neler yaşandı? 11 Eylül sonrası Orta Doğu’da neler değişti? Detaylar analiz haberimizde…

Bugün dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan 11 Eylül saldırılarının 19. yılı… 11 Eylül saldırıları ve sonuçları nelerdi? Neler oldu? Dünyanın seyrini değiştiren olaydan sonra neler yaşandı? 11 Eylül sonrası Orta Doğu'da neler değişti? Detaylar analiz haberimizde…

11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
Başkan Erdoğan'dan Macron'a tarihi ders: Failleri Fransızlardır!
Başkan Erdoğan'dan Macron'a tarihi ders: Failleri Fransızlardır!
CHP'li Selin Sayek Böke özel sektörü açık açık tehdit etti!
CHP'li Selin Sayek Böke özel sektörü açık açık tehdit etti!
Yunanistan'dan Karaada'ya asker sevkiyatı
Yunanistan'dan Karaada'ya asker sevkiyatı
Yıldırım-11 Herekol operasyonu başladı!
Yıldırım-11 Herekol operasyonu başladı!
Son dakika: İstanbul ve Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı var
Son dakika: İstanbul ve Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı var
Siirt'te büyük operasyon başladı! İşte ilk görüntüler
Siirt'te büyük operasyon başladı! İşte ilk görüntüler
Operasyon başladı! 1003 personel katılıyor
Operasyon başladı! 1003 personel katılıyor
Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
Libya'da sokağa dökülen halk Hafter'i protesto etti
Libya'da sokağa dökülen halk Hafter'i protesto etti
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
MİT'ten tarihi operasyon: PKK'lı terörist İsa Özer Türkiye'ye getirildi
MİT'ten tarihi operasyon: PKK'lı terörist İsa Özer Türkiye'ye getirildi
Daha Fazla Video Göster