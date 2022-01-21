ANALİZ - 100 yıl önceki oyun yine sahneleniyor! Abdulhamid Han neden hedef alındı?

Osmanlı'nın en uzun ve yorucu zaman dilimiydi 19. yüzyıl. Sultan Abdulhamid Han işte böylesine can sıkıcı bir dönemde geçti tahta. Yıkılışı önlemek için çalıştı hep ama o günkü muhalefet yani İttihat ve Terraki içinde faaliyet gösterenler, imparatorluğun kalkınması için değil padişahın gitmesi için çaba gösterdi. Aradan yıllar geçti. Bugünkü muhalefetin ortaya koyduğu tavır da geçmişi hatırlatır nitelikte. İşte geçmişle bugünü kıyaslayan analiz haberimiz...

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