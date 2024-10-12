Anadolu’nun kadim şifa ağacı: Sığla!

Muğla doğal sığla ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Köyceğiz Kavakarası bölgesinde ise 5 yılda bir sığla yağı üretimi Orman İşletme Müdürlüğü kontrolünde yapılıyor.

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