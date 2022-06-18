18 Haziran 2022, Cumartesi
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Anadolu’nun kadim ilçesi: Battalgazi! Tarihi ve kültürü ile dikkat çekiyor
Malatya'nın Battalgazi ilçesi tarihi ve kültürüyle geleceğe ışık tutuyor. Battalgazi’nin doğduğu topraklarda Roma’dan kalma surlar varlığını sürdürüyor. Bu kadim ilçe bir çok önemli gelişmeye ev sahipliği yapmış durumda. İşte tarih kokan ilçeden öne çıkan detaylar…