02 Nisan 2022, Cumartesi
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Anadolu’nun en eski camisi Diyarbakır Ulu Camii! Birçok kez onarımla bugünkü halini aldı
Anadolu'nun en eski camisi olan Diyarbakır Ulu Camii 639 yılında inşa edildi. Camiden kiliseye çevrilen yapı geçirdiği yangın ve depremlerden sonra birçok kez onarım gördü ve bugün ki yapısını aldı. Bölgeden detayları ve camideki atmosferi A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.