03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Anadolu'da Sumud Filosu'na destek! İsrail'in barbarlığına dünyanın sabrı tükendi
Anadolu’da Sumud Filosu’na destek! İsrail’in barbarlığına dünyanın sabrı tükendi

Anadolu'da Sumud Filosu'na destek! İsrail'in barbarlığına dünyanın sabrı tükendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 13:49
Anadolu'da da Sumud filosu için destek gösterileri düzenleniyor. İsrail'in barbarlığına dünyanın sabrı tükendi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Samsun'dan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anadolu’da Sumud Filosu’na destek! İsrail’in barbarlığına dünyanın sabrı tükendi
Anadolu’da Sumud Filosu’na destek!
Anadolu'da Sumud Filosu'na destek!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi’nde!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi'nde!
Semicenk’ten Filistin’e destek: Kerkük Zindanı Harbiye’de yankılandı
Semicenk'ten Filistin'e destek: "Kerkük Zindanı" Harbiye'de yankılandı
Sumud filosuna terör devleti İsrail baskını!
Sumud filosuna terör devleti İsrail baskını!
Barış planı adı altında Filistin’e Batı vesayeti!
Barış planı adı altında Filistin'e Batı vesayeti!
A Haber yayınında İsrail’den sivil tekneye baskın!
A Haber yayınında İsrail’den sivil tekneye baskın!
Ayşe Barım’a yeniden tutuklama kararı!
Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı!
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Daha Fazla Video Göster