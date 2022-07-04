04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Sakarya geçişinde 2 TIR çarpıştı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki TIR çarpıştı. Sabah saatlerinde Hendek ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerlemekte TIR, bir başka TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile TIR alev aldı. TIR’ın dorsesinde bulunan ve yola savrulan bebek bezi ile ıslak mendiller de alev aldı. TIR'da sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.