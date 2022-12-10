Anadolu Diyarı efeler memleketi Aydın’da! Tarihe köprü kuran mimarı yapılar

Ege Bölgesi’nin tarım, turizm, sanayi ve diğer pek çok alanda öne çıkan kenti Aydın. Son dönemde ihracat atağına geçen Aydın, aynı zamanda kültürü ve tarihi güzellikleriyle de öne çıkıyor.

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