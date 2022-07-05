05 Temmuz 2022, Salı
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Anadolu ahlakı duygulandırdı! Kirli ayakkabılarını çıkarıp mağazaya girdi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlada çalıştığı sırada böcek ilacı almak için gittiği satış mağazasına ayakkabısız girmesi fotoğraf karesine yansıyan çifti o anları anlattı. Mağaza önüne geldiğinde ayakkabılarındaki hayvan pisliğini fark ettiğini anlatan 87 yaşındaki Rafet Burukoğlu, "Ayakkabıları çıkardım içeri öyle girdim. Hayvan pisliği vardı ama 'çamur var' dedim. Müdür bunu görünce çalışanını kapıya göndererek 'çabuk hacı amcamın ayakkabılarını al gel' dedi." ifadesini kullandı.