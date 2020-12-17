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Ana muhalefet mi? "Kronik muhalefet" mi? "Yıkım ekibi"nin iç dinamikleri neler?
İsimler... Partiler... İttifaklar... Muhalefetin siyasetteki yeri ne? Muhalefet sorunu Türkiye'de neden kronikleşti? Muhalefet ne için "siyaset" yapıyor? "Yıkım ekibi"nin iç dinamikleri neler? Detaylar haberimizde...
İsimler... Partiler... İttifaklar... Muhalefetin siyasetteki yeri ne? Muhalefet sorunu Türkiye'de neden kronikleşti? Muhalefet ne için "siyaset" yapıyor? "Yıkım ekibi"nin iç dinamikleri neler? Detaylar haberimizde...