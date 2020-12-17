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Ana muhalefet mi? "Kronik muhalefet" mi? "Yıkım ekibi"nin iç dinamikleri neler?

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Giriş: 17.12.2020 12:53
Güncelleme:17.12.2020 13:31
İsimler... Partiler... İttifaklar... Muhalefetin siyasetteki yeri ne? Muhalefet sorunu Türkiye'de neden kronikleşti? Muhalefet ne için "siyaset" yapıyor? "Yıkım ekibi"nin iç dinamikleri neler? Detaylar haberimizde...

İsimler... Partiler... İttifaklar... Muhalefetin siyasetteki yeri ne? Muhalefet sorunu Türkiye'de neden kronikleşti? Muhalefet ne için "siyaset" yapıyor? "Yıkım ekibi"nin iç dinamikleri neler? Detaylar haberimizde...

CHPli Çeviközün tepki çeken açıklamaları ne anlama geliyor? Muhalefet neden devletin safında değil? CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'ÜN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR? MUHALEFET NEDEN DEVLETİN SAFINDA DEĞİL?
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