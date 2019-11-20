Amerikalı uzmandan çarpıcı sözler: YPG terör örgütüdür, Amerikan halkı gerçeği kavrasa şok olur

Amerikan düşünce kuruluşu The Heritage Foundation Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Luke Coffey, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve PKK/YPG'nin bir terör örgütü olduğunu adeta Amerikan vatandaşlarına haykırdı ve Amerikan halkının gerçeği öğrendiğinde şok olacağını söyledi.

Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Luke Coffey açıklamasında, "Amerikan vatandaşlarına YPG'nin Neo-Marksist bir terör örgütü olduğunu ve bizim böyle bir terör örgütünü desteklediğimizi söylerseniz şok olurlar." ifadelerini kullandı.

"YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için başka bir terör örgütü PKK/YPG'yi kullanmasına dair soruya Luke Coffey," Bu en başından beri başarısız bir stratejiydi. Bu Başkan Obama'nın başlattığı bir stratejiydi çünkü DEAŞ ile mücadeleye bir çözüm bulmak acele bir hale gelmişti. Ve daha sonra tabii ki Başkan Trump bu politikalara devam etti. DEAŞ sahada yenildikten sonra ABD'nin YPG ile olduğu bu ilişkinin bitmesi kaçınılmazdı. Bu yüzden günümüzde ABD, PKK/YPG terör örgütüne verdiği destekten dolayı Türkiye ile kırılan ilişkilerimizin parçalarını toparlamaya çalışıyor." diye konuştu.

-TERÖRİST MAZLUM KOBANİ KONUSU-

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından olan Ferhad Abdi Şahin (Mazlum Kobani) konusunda ABD yaşanan gelişmelere değinen Coffey, "Kendi adıma konuşayım, onun hiçbir zaman ABD topraklarına ayak basmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence ABD Kongresi ve senatosundan bazı üyeler tarafından davet edilmesinin sebebi, onların bu konuyu yeteri kadar iyi anlayamamaları. Orta Doğu'daki farklı gruplardan oluşan Kürtleri anlamıyorlar. Bu farklı grupların arkasında yatan tarihi anlamıyorlar. ABD'li senatörler yıllardır oldukça tembel bir politika sergiliyor. Şimdi biz bu tembel yaklaşımın sonuçlarını görüyoruz. Çoğu Amerikalıya YPG'nin Neo-Marksist bir terör örgütü olduğunu, bir terör örgütü olan PKK'nın suriye kolu olduğunu söylerseniz uzun süredir bu örgütünü desteklediğimiz için şok olurlar. Çok sayıda Amerikalı bunun farkında değil." ifadelerini kullandı.

"BUNU SONUÇLARINI DÜŞÜNMEDEN YAPTILAR"

- Soru: Sizce hem batı medyası hem de ABD basını terör örgütü PYD ile PKK arasındaki bağların üzerini bilerek mi örtüyor? Bu gerçekler neden aktarılmıyor?

Coffey: Bunu bilinçli olarak sakladıklarını düşünmüyorum sadece bilgileri yok. ABD'de televizyona çıkan çok sayıda yorumcunun bu konulara ilişkin çok az deneyimi var. Normal bir Amerikalı 'Kürt'leri duyduğunda akıllarına hemen Iraklı Kürtler geliyor. Çünkü Iraklı Kürtler bizim Irak'ta geçirdiğimiz zamandan ötürü ABD'de çok iyi biliniyorlar, seviliyorlar. Elbette Iraklı Kürtler ile YPG arasında çok büyük farklar var. Bu farklar söz konusu medya olduğunda genellikle ortadan kaybolur. ABD DEAŞ'ı yenme konusunda oldukça çaresizdi. Bence bu yüzden Başkan Obama, sahada birlikleri olan YPG'yi buldu ve onları kullanmaya karar verdi. Bunu sonuçlarını düşünmeden yaptılar. Şimdi de bu sonuçlarla uğraşıyoruz. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye olan etkisini anlayabiliyorsunuz. Bunu on yıllardır hissediyoruz. Onlarca masum insan öldürüldü. Ama Amerikalılar PKK'ya fazla odaklanmıyor çünkü onlar Türkiye'de olduğu gibi bu örgütün aynı seviyelerde tehdit ve etkisini yaşamadı.

"İLK ADIMI OLMUŞTUR"

- Soru: Kısa süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan Washıngton'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve o ziyarette ABD Başkanı Donald Trump'a terör örgütü PYD/PKK'nın kirli yüzü belgeleriyle bir kez daha gösterildi. Siz tarihi zirveden çıkan sonuçları nasıl görüyorsunuz?