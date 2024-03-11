Amerika Cihantimur'u iade edecek mi? İşte o kazanın perde arkası

Cinayet gibi bir kaza ve yitip giden bir can. Annesi tarafından, önce Mısır’a ardından da Amerika’ya kaçırılmıştı 16 yaşındaki 'Cihantimur' Türkiye'ni gündemine oturan olayla ilgili yeni detaylar çıktı ortaya. O gece o anlara tanıklık eden ailenin çalışanı, tüm detayları polise anlattı. İfadesinde en dikkat çeken nokta ise; katil zanlısının sürekli olarak "anne beni affet, araç pert oldu" sözleri oldu. Peki herkesin aklındaki o soruya gelirsek Amerika Birleşik Devletleri anne ve oğulu iade edecek mi? Hukukçular bakın ne diyor? İşte detaylar…

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