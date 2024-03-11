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Amerika Cihantimur'u iade edecek mi? İşte o kazanın perde arkası

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 20:48
Cinayet gibi bir kaza ve yitip giden bir can. Annesi tarafından, önce Mısır’a ardından da Amerika’ya kaçırılmıştı 16 yaşındaki 'Cihantimur' Türkiye'ni gündemine oturan olayla ilgili yeni detaylar çıktı ortaya. O gece o anlara tanıklık eden ailenin çalışanı, tüm detayları polise anlattı. İfadesinde en dikkat çeken nokta ise; katil zanlısının sürekli olarak "anne beni affet, araç pert oldu" sözleri oldu. Peki herkesin aklındaki o soruya gelirsek Amerika Birleşik Devletleri anne ve oğulu iade edecek mi? Hukukçular bakın ne diyor? İşte detaylar…
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Amerika Cihantimur’u iade edecek mi?
Amerika Cihantimur'u iade edecek mi?
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