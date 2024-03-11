11 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Amerika Cihantimur'u iade edecek mi? İşte o kazanın perde arkası
Cinayet gibi bir kaza ve yitip giden bir can. Annesi tarafından, önce Mısır’a ardından da Amerika’ya kaçırılmıştı 16 yaşındaki 'Cihantimur' Türkiye'ni gündemine oturan olayla ilgili yeni detaylar çıktı ortaya. O gece o anlara tanıklık eden ailenin çalışanı, tüm detayları polise anlattı. İfadesinde en dikkat çeken nokta ise; katil zanlısının sürekli olarak "anne beni affet, araç pert oldu" sözleri oldu. Peki herkesin aklındaki o soruya gelirsek Amerika Birleşik Devletleri anne ve oğulu iade edecek mi? Hukukçular bakın ne diyor? İşte detaylar…