Ambulans saldırısından yeni görüntü! Her yer kan her yer ölüm

Katil İsrail bu kez Şifa Hastanesi’nden Refah’a yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Zaten yaralı olan insanlar korkunç şekilde can verdi. Katliamdan yeni görüntüler paylaşıldı. İşte o korkunç anlar…

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