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Ambulans saldırısından yeni görüntü! Her yer kan her yer ölüm

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Giriş: 03.11.2023 19:32
Katil İsrail bu kez Şifa Hastanesi’nden Refah’a yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Zaten yaralı olan insanlar korkunç şekilde can verdi. Katliamdan yeni görüntüler paylaşıldı. İşte o korkunç anlar…
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Ambulans saldırısından yeni görüntü!
Ambulans saldırısından yeni görüntü!
Ambulans konvoyuna İsrail’den bomba!
Ambulans konvoyuna İsrail'den bomba!
İsrail ambulans konvoyunu vurdu
İsrail ambulans konvoyunu vurdu
Kudüs Hastanesi çevresi vuruldu
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