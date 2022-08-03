Amasya’da sosyal belediyecilik örneği! Amasya’da 10 ton su 10 lira

Amasya sosyal belediyecilikle adından söz ettiriyor. 10 ton suyun 10 lira olduğu Amasya'da Ramazan ayı ve Kurban Bayramı’nda ise su ücretsiz. CHP'li birçok belediye suya sık sık yüksek oranda zam yapmasıyla gündeme gelirken Amasya Belediyesi'nin bu tutumu nasıl karşılanıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

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