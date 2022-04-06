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Alzheimer hastalığı tarihe karışabilir! Hastalık önceden tespit edilebilecek

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Giriş: 06.04.2022 16:05
Güncelleme:06.04.2022 16:06
Bilim dünyasını heyecanlandıran bir araştırmaya imza atıldı. Yüzbinlerce kişinin katıldığı bir Alzheimer (alzaymır)  deneyinde, hastalıkla bağlantısı olan 42 yeni gen keşfedildi. Yeni genlerin keşfedilmesiyle, Alzheimer hastaları hastalıktan kurtulabilir, hatta unutkanlığa sebep olan bu hastalık, genç yaşlarda önlenebilir.
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