06 Nisan 2022, Çarşamba
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Alzheimer hastalığı tarihe karışabilir! Hastalık önceden tespit edilebilecek
Bilim dünyasını heyecanlandıran bir araştırmaya imza atıldı. Yüzbinlerce kişinin katıldığı bir Alzheimer (alzaymır) deneyinde, hastalıkla bağlantısı olan 42 yeni gen keşfedildi. Yeni genlerin keşfedilmesiyle, Alzheimer hastaları hastalıktan kurtulabilir, hatta unutkanlığa sebep olan bu hastalık, genç yaşlarda önlenebilir.