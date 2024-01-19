Altınok'un mesaisi hızlı başladı! Cumhur ittifakının ABB adayı Ankara'yı gezdi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok mesaiye hızlı başladı. Altınok, gün boyu Başkent'te pek çok durağı ziyaret etti. Ankaralılar ile bir araya geldi. İşte o ziyaretlerden görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN