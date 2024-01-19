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Altınok'un mesaisi hızlı başladı! Cumhur ittifakının ABB adayı Ankara'yı gezdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 20:38
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok mesaiye hızlı başladı. Altınok, gün boyu Başkent'te pek çok durağı ziyaret etti. Ankaralılar ile bir araya geldi. İşte o ziyaretlerden görüntüler...
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