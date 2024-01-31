31 Ocak 2024, Çarşamba
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Altınok: Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gün içinde Ankara Sanayi Odası’nı ziyaret eden Altınok, ardından OSTİM’de Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Altınok burada, “. Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız” dedi.