Altınok: Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gün içinde Ankara Sanayi Odası’nı ziyaret eden Altınok, ardından OSTİM’de Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Altınok burada, “. Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız” dedi.