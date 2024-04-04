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Altındaki yükseliş devam eder mi? Yatırım araçlarında yön ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2024 14:58
Yerel seçimlerinin sona ermesinin ardından piyasalarda durum nasıl? Altın yükselecek mi? Borsada son durum ne? Merak edilen soruların A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan piyasa uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol verdi.
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