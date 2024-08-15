Altın düşer mi rekor mu kırar? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa, dolar, euro ve gram altında seyir ne yönde? Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan A Haber'de değerlendirdi.

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