Altılı masanın 11'inci toplantısı bitti: Aday ismi yine açıklanmadı

İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masanın 11'inci toplantısı sonra erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yine aday ismi verilmedi. Yapılan yazılı duyuruda, "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." denildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İYİ Parti'nin 'ayrı aday istediği' iddialarına karşı 'bir kez daha ortak aday vurgusu' yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kabul etmediklerini vurgulayan masa, bir sonraki toplantının 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.