26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Altılı masanın 11'inci toplantısı bitti: Aday ismi yine açıklanmadı

Altılı masanın 11'inci toplantısı bitti: Aday ismi yine açıklanmadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2023 22:23
İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masanın 11'inci toplantısı sonra erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yine aday ismi verilmedi. Yapılan yazılı duyuruda, "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." denildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İYİ Parti'nin 'ayrı aday istediği' iddialarına karşı 'bir kez daha ortak aday vurgusu' yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kabul etmediklerini vurgulayan masa, bir sonraki toplantının 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Altılı masa yine aday ismi açıklamadı
Altılı masa yine aday ismi açıklamadı
Asgari ücrete zam olacak mı?
Asgari ücrete zam olacak mı?
Tele 1’de 28 Şubat kafası! Hedefte imam hatipler var
Tele 1'de 28 Şubat kafası! Hedefte imam hatipler var
Kılıçdaroğlu’nun sağ kolundan İP’e salvolar
Kılıçdaroğlu'nun sağ kolundan İP'e salvolar
Batıda Başkan Erdoğan neden hedefte?
Batıda Başkan Erdoğan neden hedefte?
Başkan Erdoğan, Barzani’yi kabul etti
Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
YSK başkanlığına Ahmet Yener seçildi
YSK başkanlığına Ahmet Yener seçildi
Başkan Erdoğan Filistinli kardeşleri kabul etti
Başkan Erdoğan Filistinli kardeşleri kabul etti
Adaylık krizi! Cihan Paçacı istifa etti
Adaylık krizi! Cihan Paçacı istifa etti
Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı!
Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı!
6 milyon genç ilk kez oy kullanacak
6 milyon genç ilk kez oy kullanacak
YSK’nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Daha Fazla Video Göster