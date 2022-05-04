Altılı masadan hangi partiler üçüncü ittifak için ayrılacak?

Üçüncü ittifak tartışması ve altılı masanın adayının açıklanmaması Ankara kulislerinde konuşuluyor. Peki muhalefet adayını neden açıklamıyor? CHP'de ve altılı masada 2023 adayı için neler konuşuluyor? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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