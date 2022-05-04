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Altılı masadan hangi partiler üçüncü ittifak için ayrılacak?

A Haber
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Giriş: 04.05.2022 13:31
Üçüncü ittifak tartışması ve altılı masanın adayının açıklanmaması Ankara kulislerinde konuşuluyor. Peki muhalefet adayını neden açıklamıyor? CHP'de ve altılı masada 2023 adayı için neler konuşuluyor? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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