22 Temmuz 2022, Cuma
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Altılı masada 'aday' krizi derinleşti: Kılıçdaroğlu'nun iple çektiği toplantının tarihi değiştirildi
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerinde yeni bir kriz patlak verdi. 7 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantı, aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi üzerine 21 Ağustos tarihine ertelendi.