22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Altılı masada 'aday' krizi derinleşti: Kılıçdaroğlu'nun iple çektiği toplantının tarihi değiştirildi

Altılı masada 'aday' krizi derinleşti: Kılıçdaroğlu'nun iple çektiği toplantının tarihi değiştirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2022 19:58
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerinde yeni bir kriz patlak verdi. 7 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantı, aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi üzerine 21 Ağustos tarihine ertelendi.
Altılı masada ’aday’ krizi derinleşti
Altılı masada 'aday' krizi derinleşti
Başkan Erdoğan dünyaya nefes borusu açtı
"Başkan Erdoğan dünyaya nefes borusu açtı"
Türk diplomasisinin tarihi başarısı
"Türk diplomasisinin tarihi başarısı"
Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı
Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı
Guterres: Erdoğan’ın sayesinde oldu
Guterres: Erdoğan'ın sayesinde oldu
Zehirlenmelerin nedeni belli oldu
Zehirlenmelerin nedeni belli oldu
Duhok provokasyonu! Neden TSK’yı hedef aldılar?
Duhok provokasyonu! Neden TSK’yı hedef aldılar?
Krizlerin çözüm merkezi Türkiye
Krizlerin çözüm merkezi Türkiye
Adana’da orman yangını!
Adana'da orman yangını!
Casusların ilk görüntüleri ortaya çıktı
Casusların ilk görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’a 41 ayda 41 eser!
İstanbul’a 41 ayda 41 eser!
6’lı masada İstanbul Sözleşmesi krizi!
6’lı masada İstanbul Sözleşmesi krizi!
Daha Fazla Video Göster