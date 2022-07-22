Altılı masada 'aday' krizi derinleşti: Kılıçdaroğlu'nun iple çektiği toplantının tarihi değiştirildi

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerinde yeni bir kriz patlak verdi. 7 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantı, aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi üzerine 21 Ağustos tarihine ertelendi.