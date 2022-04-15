Altılı masa ikiye mi bölündü? Karamollaoğlu'nun "ittifak içinde ittifak" açıklaması ne anlama geliyor?

6'lı masanın üyelerinden biri olan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ittifakla yollarını ayırma sinyali geldi. Karamollaoğlu'nun “üçüncü ittifak olabilir" çıkışına Millet İttifakı’nda nasıl bir tepki geldi? Ankara kulislerindeki son bilgileri İlter Yeşiltaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN