Altı ok gidiyor Altınok geliyor! Mansur Yavaş’a sert sözler

Ülkücü ve milliyetçiler Keçiören'de "Altı ok gidiyor, Altınok geliyor" programı düzenledi. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok da programa katıldı. Altınok, CHP'li rakibi Mansur Yavaş'ı, milliyetçilik söyleminin altına sığınmakla eleştirdi.

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