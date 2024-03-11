11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Altı ok gidiyor Altınok geliyor! Mansur Yavaş’a sert sözler

Altı ok gidiyor Altınok geliyor! Mansur Yavaş’a sert sözler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2024 08:46
Ülkücü ve milliyetçiler Keçiören'de "Altı ok gidiyor, Altınok geliyor" programı düzenledi. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok da programa katıldı. Altınok, CHP'li rakibi Mansur Yavaş'ı, milliyetçilik söyleminin altına sığınmakla eleştirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör uzantısı DEM’e özel kadro!
Terör uzantısı DEM’e özel kadro!
Altı ok gidiyor Altınok geliyor!
Altı ok gidiyor Altınok geliyor!
CHP fondaşı Tele1’de ’Özel’ skandal!
CHP fondaşı Tele1'de 'Özel' skandal!
Erdoğan: Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul istiyoruz
Erdoğan: Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul istiyoruz
Erdoğan İstanbul’da yeni metro hattını test etti
Erdoğan İstanbul'da yeni metro hattını test etti
1998’de neler oldu?
1998’de neler oldu?
Tokat için ne vadediyor? A Haber’de anlattı
Tokat için ne vadediyor? A Haber'de anlattı
Bakırköy-Kirazlı metrosu açılıyor
Bakırköy-Kirazlı metrosu açılıyor
Sultangazi nereden nereye geldi?
Sultangazi nereden nereye geldi?
CHP’ye İzmir tepkisi: İzmir buna mahkum mu?
CHP'ye İzmir tepkisi: İzmir buna mahkum mu?
İzmirliler Başkan Erdoğan’ı bekliyor
İzmirliler Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Bakan Uraloğlu A Haber’de anlattı
Bakan Uraloğlu A Haber'de anlattı
Daha Fazla Video Göster